Fackelbaurichtfeste in Neuss : Möge die Macht mit den Schützen sein!

Fackelbaurichtfeste in Neuss

Neuss Offenbar wollen die Neusser Schützen in diesem Jahr nach den Sternen greifen. Denn beim Gang durch die Fackelbau-Hallen der einzelnen Korps wird teilweise galaktische Atmosphäre versprüht. Da ist zunächst der Grenadierzug „Fetzige Nüsser“ zu erwähnen, der eine sehenswerte „Star-Wars“-Fackel gebaut hat – mit einem leuchten Yoda und R2D2.

„De Wonneproppe“ (Schützenlust) sorgen mit einem großen Raumschiff – der „United Novesia“ – für Aufsehen und auch der Jägerzug „Steinadler“ setzt das Thema Raumfahrt auf seine Art in die Tat um – und zwar mit einem Astronaut, der gerade auf dem Mond gelandet ist.

Doch auch für „Erdlinge“ wird beim Fackelzug am Samstagabend etwas dabei sein. Ein Dauerthema mit ernstem Charakter greift zum Beispiel der Grenadierzug „In Treue fest“ auf. Auf dem Wagen ist ein Rettungseinsatz dargestellt – und eine schaulustige Person, die die Situation mit ihrem Handy fotografiert. Die Fackel ist eine Hommage an die Aktion „Blaulicht für Retter“, mit der ein klares Zeichen gegen Gewalt an Rettungskräften gesetzt werden soll.