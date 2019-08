Empfang bei der AOK : Wenn der König „Et ärme Dier“ hat

Neuss Ex-Königspaare, Komitee, Korpsspitzen und viele weitere Gäste wurden am Donnerstagmittag in der AOK-Zentrale an der Oberstraße von Regionaldirektorin Marion Schröder begrüßt. Die von ihr vertretene Einrichtung sei wie die Schützen eine Gemeinschaft, bei der alle gleich sind, es werde sich gekümmert und Bewegung (marschieren) sei eine gute Prävention.

