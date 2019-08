Brauchtum in Neuss : Sappeur-Frühschoppen stimmt auf Schützenfest ein

Brauchtum in Neuss

Neuss Der Hauptmann des Sappeur-Korps 1830 fand von Anfang an die richtigen Worte vor den versammelten Freunden und Förderern.

Organisatorisch zügig ablaufend und schmissig eingerahmt von den Musikern der „Neusser Ratsbläser“ sowie des Tambourcorps „In Treue Fest“ nahm der Vormittag seinen traditionellen und hochgeschätzten Verlauf. Sappeure sind seit jeher die Wegbereiter für größere Taten, und so wurde das auch an diesem Tag deutlich.

Denn das Neusser Bürger Schützenfest startet in Kürze; dafür sind die Weichen zwar längst gestellt, doch die Vorfreude kann immer noch ein bisschen stärker angeheizt werden. Und für zahlreiche Auszeichnungen hat sich Rolf Busch auch die nötige Zeit genommen. Nach der ganz persönlichen Begrüßung von Schützenkönig Bruno II. Weyand waren die Ehrungen an der Reihe. René Matzner, Major der Jäger, erhielt die goldene Ehrennadel. Mit dieser großen Würdigung bedacht wurden auch Winfried Bongartz, Adjutant der Scheibenschützen, und Michael Benartz, König der Standartenträger. „Weitere Nadeln erhielten alle Korpssieger und Könige“, so zählte Bodo Tillmann zusätzlich auf. Er ist Oberleutnant bei den Sappeuren.