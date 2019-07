Neue Ausstellung im Schützenmuseum Neuss : Feiern zwischen Kriegsende und Wirtschaftswunder-Zeit

Neuss Die neue Ausstellung „Mit Petticoat und Holzgewehr“ zeigt die Entwicklung des Schützenfestes von den Trümmer- bis zu den Aufbaujahren.

Das Rheinische Schützenmuseum lässt mit der aktuellen Ausstellung „Mit Petticoat und Holzgewehr“ die Schützenfeste zwischen Kriegsende und Wirtschaftswunderzeit lebendig werden. Bei der Eröffnung am Sonntagnachmittag im Innenhof der Museums freute sich Schützenpräsident Martin Flecken über zahlreiche Schützen und ihre Damen. Passend zur Ausstellung, denn der Petticoat sei ein Symbol für die „mitfeiernde Funktion“ der Damen und das Holzgewehr das der Friedenszeit nach dem zweiten Weltkrieg. Der amtierende Schützenkönig Bruno Weyand erinnerte in einer launigen Rede an seine Exkursionen zum Neusser Fackelzug mit der gesamten Familie.