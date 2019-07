Majorsehrenabend in der Neusser Stadthalle : Grenadiere setzen auf bewährtes Trio

Neuss Markus Ahrweiler, Markus Degen und Michael Gräff bleiben an der Spitze des Korps.

Mit bewährten Kräften tritt das Neusser Grenadierkorps von 1823 beim Neusser Schützenfest Ende August an. Angeführt wird das Korps wieder von Markus Ahrweiler vom Grenadierzug „Quiri Nüsser“. Zum siebten Mal wurde er beim Majorsehrenabend in der Stadthalle wiedergewählt. „Mit Markus steht ein Vollblutschütze an der Spitze unseres Korps“, sagte der Vorsitzende Rainer Halm, als er den rund 1000 Versammlungsteilnehmern Ahrweiler empfahl, die den einstimmig bestätigten. An Ahrweilers Seite steht ein bewährter Adjutant: Markus Degen wurde von Ahrweiler erneut ernannt und zugleich zum Hauptmann befördert. Dritter im Bunde des Führungstrios ist Michael Gräff, dessen Wiederwahl ebenfalls einstimmig erfolgte.