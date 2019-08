Kirmes-Abschluss in Neuss : Feuerwerk kommt mit „Blitz-Palme“

Funktion mit Knall-Effekt: Sascha Krumbach ist Geschäftsführer des „Pyroteam Düsseldorf“, das für das Feuerwerk in Neuss zuständig ist. Foto: Dieter Staniek

Neuss Die Kirmes wird am Dienstag mit einer spektakulären Pyro-Show beendet.

Von Simon Janßen

Es ist eine Bezeichnung, die kaum spektakulärer klingen könnte: „Blitz-Knall-Palmen-Sequenz“! Und genau darauf können sich Besucher der Neusser Kirmes beim großen Abschluss-Feuerwerk am Dienstagabend freuen. Sascha Krumbach, Geschäftsführer des „Pyroteam Düsseldorf“, das das rund 15-minütige Knall-Spektakel organisiert, hat unserer Redaktion einen kleinen Einblick ins Programm gegeben: „Wir versuchen, jedes Jahr etwas Abwechslung reinzubringen.“ Heißt: Neben der gigantischen Palme, die mit einem lauten Knall am Neusser Nachthimmel erscheinen soll, gibt es auch eine Blinker-Sequenz. Zum Abschluss dürfen sich die Zuschauer auf ein großes Goldregen-Finale freuen.

Wichtig: Krumbach macht darauf aufmerksam, dass das Feuerwerk um 22.15 Uhr beginnt – und nicht um 23.30, wie es in diversen Internet-Foren falsch verbreitet worden sei. „Gezündet“ wird wieder auf dem Höffner-Parkplatz an der Schanzenstraße. Das Gelände am Dienstagabend wird dann durch das Ordnungsamt und das Pyroteam Düsseldorf großräumig abgesperrt. Ab 21 Uhr besteht auf dem gesamten Höffner-Parkplatz absolutes Parkverbot — bis circa 23 Uhr. Das fünfköpfige Team des „Pyroteam Düsseldorf“ wird am Dienstag mit einem 7,5-Tonner anreisen, in dem sich die rund 750 Bombenkästen befinden.

Von Hand wird allerdings längst nicht mehr gezündet. Feuerwerk ist heutzutage Hightech. So werden die einzelnen Komponenten per Computer programmiert, sodass man nur noch einen roten Knopf drücken muss, um das Spektakel zu starten. Wie bereits in den Vorjahren wird Markus Zimmermann diese Aufgabe erledigen.