Neuheit zum Schützenfest : Schützen-Ampelmännchen regeln bald den Verkehr in Neuss

Schützen-Ampelmännchen regeln bald den Verkehr in Neuss

Neuss Pünktlich zum Schützenfest am kommenden Wochenende sollen in Neuss neue Ampelmännchen den Weg über die Straße regeln. Auch nach dem Fest bleiben sie bestehen.

Wie die Stadt mitteilt, sollen an einer an insgesamt acht Ampeln rote und grüne Schützenmännchen aufleuchten. Mit Hilfe von Schablonen wurden die Umrisse eines Schützenjägers sowie der eines Grenadiers am Montag (19. August) angebracht.