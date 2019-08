Kurt Koenemann regiert in Neuss : Schützenkönig nach nur sechs Minuten

Neuss Schon nach dem neunten Schuss konnte Kurt Koenemann jubeln. Der Ehrenadjutant der Schützenlust wurde als Kurt I. proklamiert.

Was für ein Schuss! Für den Schützen Kurt Koenemann gab es viel Sympathie, für seinen dritten abgefeuerten Schuss – den insgesamt neunten im Wettkampf um die Neusser Schützenkönigswürde – aber noch mehr echt gemeinte sportliche Anerkennung. Denn der schlug ein wie ein Blitz und beendete den Wettkampf an der Vogelstange nach nur sechs Minuten – um genau 18.31 Uhr, wie Holger Schöpkens als Schriftführer des Komitees für die Chronik festhielt.

Wenn es einen tragischen Helden des Vogelschießens 2019 gab, dann war das Christoph Golasch vom Schützenlustzug „Dropjänger“. Er hatte seine Bewerbung erst am Sonntagabend abgegeben, konnte aber am Dienstag krankheitsbedingt nicht antreten. So blieb es bei dem „Kleeblättchen“, das dem Komitee so seit Ende Februar bekannt war: Stephan Meier (Tambourmajor beim TC „In Treue fest“), Christian Burlage (Grenadierzug „Fetzige Nüsser“), Joachim Schoth (Oberleutnant im Schützenlustzug „Altrüscher“) und eben Kurt Koenemann, der seinen Major André Uhr schnell „erlöst“ hatte: „Ein Wahnsinn. So früh hätte ich nicht mit der Entscheidung gerechnet,“ sagte der.