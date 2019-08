Königsmahl Neuss : An Neuss’ längster Tafel im Zeughaus finden 74 Männer Platz

Neuss Der verstorbene Rainer Reuß sen., ein Genießer, legte als Furagemeister die Gourmet-Messlatte hoch. Doch sein Schwiegersohn Markus Jansen eifert ihm kräftig nach.

Köche und Servicepersonal des Crowne Plaza Neuss brachten unter Leitung des erfahrenen Frank Hedemann das Königsmahl unaufgeregt und in bester Qualität in nur 90 Minuten auf den Tisch. Apropos Tisch. Die an diesem Mittag längste Tafel in Neuss steht traditionell im Zeughaus. Ein imposantes Bild. 74 geladene Männer – König, Komitee, Ehrengäste, Vertreter der Korps und einige Gäste aus Politik, Verwaltung, Kirche und Medien – speisen an diesem Megatisch in Neuss’ bester Stube.