Korpsschießen der Schützenlust : „Further Engel“ stellen König der Schützenlust

Neuss Mit Andreas Thiel (31) repräsentiert in diesem Jahr ein junger Schütze das größte Korps im Regiment – die Neusser Schützenlust.

30 Ringe (von 30 möglichen) hatten zwar auch Matthias Hübscher und Jörg Feldhausen mit dem Kleinkaliber-Gewehr erzielt, doch das bessere Trefferbild gab am Ende den Ausschlag für den Chemie-Doktoranden Thiel, der an der RWTH Aachen zu „künstlichen Metalloproteinen“ forscht und sich gerade auf seine Promotion vorbereitet. Thiel ist seit 2005 in der Schützenlust aktiv und Gründungsmitglied des Zuges „Further Engel“. An der Seite des Korpssiegers, der auf Frank Westphal im Amt folgt, wird seine Freundin Ann-Marie zu finden sein.