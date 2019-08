Neusser Bürger-Schützenfest : Christoph Golasch zieht als Königsbewerber zurück

Christoph Golasch sagt seine Teilnahme am Schießen auf den Königsvogel in Neuss aus Krankheitsgründen ab. Foto: Ludger Baten

Neuss Beim Vogelschießen um die Würde des Schützenkönigs in Neuss tritt heute ein Bewerber weniger an: Christoph Golasch vom Schützenlustzug „Dropjänger“ hat seine Bewerbung zurückgezogen.

Schützenpräsident Martin Flecken bestätigt es kurz vor Beginn des Schießens am heutigen Schützenfestdienstag um 18:15 Uhr: Christoph Golasch (43), Mitglied im Schützenlustzug „Dropjänger“ und 2018 schon einmal König auf der Furth, tritt nicht zum Schießen auf den Königsvogel an.

Golasch habe sich, so Flecken, telefonisch abgemeldet und seinen Rückzug mit einer Magen-Darm-Erkrankung begründet. Er sei leider nicht in der Lage, am Vogelschießen teilzunehmen. Christoph Golasch hatte seine Bewerbung erst am Sonntag abgegeben.