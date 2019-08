Kult-Fahrgeschäft in Neuss : Wenn es Abend wird auf dem Autoscooter

Neuss Das Kult-Fahrgeschäft ist quer durch die Generationen beliebt. Tagsüber kommt ein anderes Publikum als abends. Das spiegelt sich in Sound und Tempo.

Er gehört einfach zur Kirmes dazu und ist Mittelpunkt vieler schöner Erinnerungen, und zwar aus ganz verschiedenen Lebensphasen: der Autoscooter. Egal ob man als Kind mit Papa, Opa oder den älteren Geschwistern in den rasanten kleinen Autos über die Fahrbahn gedüst ist, oder als Jugendlicher in den abendlichen Dämmerstunden rasante Manöver gefahren ist und Freunde getroffen hat – das Kult-Fahrgeschäft bleibt einfach bei jedem Kirmesgänger im Gedächtnis.

Dementsprechend werden tagsüber dann auch die Geschwindigkeit und Musik angepasst und zum Abend hin, wenn die Jugendlichen und Erwachsenen kommen, wird dann die Geschwindigkeit aufgedreht, die Lichtmaschine angeschmissen und der Scooter verwandelt sich in eine fahrende Disco. Das sei schon immer eine richtige Show, die sehr viel Spaß macht, erklärt Kaiser. Dort entdeckt dann der gemeine Kirmesgänger den Rallye-Fahrer in sich und rammt, was das Zeug hält. Das gehöre einfach dazu, und warum ist dann eigentlich auch egal. „Wenn sich jemand gut findet, wird derjenige angefahren, aber auch wenn man jemanden doof findet.“ Das wäre kaum zu unterscheiden, sagt Kaiser und lacht. Und mit den neu angeschafften Autos, die einen speziellen „Drifted-mode“ haben, der dem Scooter erlaubt, über die Fahrbahn zu driften, um auch mit dem „Fahrzeughintern“ andere Scooterfahrer zu rammen, sobald im Führungshäusschen der entsprechende „Drifted-Knopf“ aktiviert wird, ist der Spaß auf der Fahrbahn kaum zu überhören. Der Abend geht in die Nacht über, und da kommt es auch schonmal vor, dass die letzten Fahrgäste schon fast rausgefegt werden müssen, wenn nacheinander die Kirmesbuden schließen und langsam das Licht ausgeht.