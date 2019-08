Ehrung in Neuss : Alabonnör-Orden für Fernsehmoderator Wolfram Kons

Neuss Wolfram Kons heißt der diesjährige Träger des Ordens Alabonnör. Der Orden wurde ihm von Dieter Tischer, Oberleutnant des auslobenden Schützenzuges „Brasselsäck“, am Samstag im Zeughaus im Beisein zahlreicher Gäste, Freunde und Familie überreicht.

Laudator Hans Rütten betonte in seiner von viel Beifall begleiteten Rede: „Da laufen also zwei Linien in seinem Leben durchaus parallel. Auf der einen Seite seine berufliche Tätigkeit im nationalen und internationalen Feld. Auf der anderen Seite die Erdung in Neuss, die ihn zurückführt in die Tage seiner eigenen Kindheit.“ Der Laudator, selbst aktiver Schütze in Neuss, sieht Kons in der Quirinusstadt zuhause. Das spiegele sich auch in seinem schützenfestlichen Einsatz wider. So marschiert der 55-Jährige seit vielen Jahren in den Reihen der „Ärm Söck“ bei der Schützenlust mit. Kurzum, er ist bei aller Weitläufigkeit und Internationalität tief in Neuss verwurzelt.