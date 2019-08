Bewegte Bilder vom Neusser Schützenfest : Sendestart beim „Schützen-Fernsehen“

LED-Wand mit (v.l.) Marc Hillen (Agentur H1), Ulf Wagner (regionaler Verlagsleiter NGZ), das Königspaar, Schützenpräsident martin Flecken und Jürgen Scheer (SWN). Foto: Stadtwerke Neuss/mangual.de

Neuss Infotainment in Bildern und kurzen Video-Sequenzen wird auch in diesem Jahr auf der großen LED-Wand der Stadtwerke geboten. Der Unterstützer des Neusser Bürger-Schützen-Festes hat seinen Trailer mit der hochauflösenden Leinwand einmal mehr an der Ecke Hammer Landstraße/Batteriestraße geparkt, wo bis einschließlich Dienstag das Fest in bunten Bildern übertragen wird. „Das offizielle TV“ des Bürger-Schützen-Vereins informiert über Wichtiges, Schönes aber auch Amüsantes rund um das Schützenfest und die Kirmes.

In unmittelbarer Nähe werden die Stadtwerke von Sonntag bis Dienstag attraktive Gewinnspiele angeboten. Offizieller Start für die Übertragung war am Freitag kurz vor Fassanstich und Kirmeseröffnung. Zu den ersten Zuschauern gehörten Bruno und Karin Weyand. Das amtierende Königspaar hatte sich zuvor schon bei einem Empfang für alle Unterstützern bedankt.

(NGZ)