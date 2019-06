Juni

1. - 3. Juni: Kirmes und Schützenfest in Gnadental

1. - 4. Juni: Schützenfest Kapellen

1. - 3. Juni: Schützenfest Horrem

7. - 11. Juni: Kirmes und Schützenfest in Furth

8. - 11. Juni: Schützenfest Grefrath

8. - 12. Juni: Unges Pengste in Korschenbroich

14. - 16. Juni: Schützenfest in Ramrath-Villau



14. - 17. Juni: Schützenfest in Grevenbroich-Südstadt

14. - 17. Juni: Kirmes und Schützenfest Erfttal



14. - 18. Juni: Schützenfest in Hackenbroich-Hackhausen

15. - 17. Juni: Schützenfest in Elvekum

15. - 18. Juni: Kirmes undSchützenfest in Hoisten

15. - 18. Juni: Schützenfest in Kaarst

15. - 18. Juni: Schützenfest in Kleinenbroich

16. Juni: Schützenfest Hackenbroich

20. + 22.- 25. Juni: Schützenfest in Grevenbroich Hülchrath



22. - 25. Juni: Schützenfest in Oekoven



21. - 25. Juni: Schützenfest Dormagen

22. - 25. Juni: Schützenfest in Rosellerheide



23. - 25. Juni: Schützenfest in Steinforth/Rubbelrath

29.Juni. - 2. Juli: Schützenfest in Büttgen



30.Juni bis 2. Juli Fest in Bedburdyck/Stessen



29.Juni St. Peter und Paul Fest in Rommerskirchen