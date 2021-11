Bürger-Schützenfest : VfR 06 Neuss gründet eigenen Jägerzug

Neuss Um den Traditionsverein wieder nachhaltiger in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, haben Mitglieder des VfR 06 Neuss einen Schützenzug gegründet.

Irgendwie logisch, dass dahinter in Yildirim Yilmaz der höchst agile Vorsitzende des VfR 06 steckt. Nur zur Erinnerung: Als er 2017 ans Ruder kam, stand der ruhmreiche Klub kurz vor der Auflösung: Die Erstvertretung, einst der ganze Stolz des Neusser Fußballs, war bis in die Kreisliga C abgerutscht, die Jugendabteilung lag brach, Skandale sorgten immer wieder für Gesprächsstoff. Eine düstere Zeit. Aktuell spielt der einstige Regionalligist immerhin wieder in der Kreisliga A – und hat damit eines der von Yilmaz bei seinem Amtsantritt formulierten Ziele bereits erreicht: „Ich wollte zweimal aufsteigen.“ Für ihn jedoch nur ein kurzes Stück auf dem langen Weg zurück zu alter Herrlichkeit. „Wir haben bei Null angefangen. Jetzt geht es darum, neben dem Sportlichen auch das soziale Umfeld wieder so zu gestalten wie es früher war. Wir bauen von unten auf, wollen aber nicht wie unsere Vorgänger den Fehler machen, nur immer wieder Geld reinzupumpen.“ Und da kommt der eigene Schützenzug ins Spiel. „Denn die Netzwerke kommen in Neuss nun mal übers Schützenfest“, weiß Yilmaz, auch als mittlerweile ehemaliges Mitglied in einem weiteren Jägerzug der grün-weißen Tradition verpflichtet. Mitstreiter waren schnell gefunden. Und so ging es im Sauseschritt von der Idee zur Umsetzung: Die Gründungsversammlung im längst als Vereinslokal etablierten Drusushof brachte Markus Wellenberg als Oberleutnant an die Spitze. Er wird in Zukunft von Robert Lange als Leutnant und Marcus Pesch als Feldwebel unterstützt. Die weiteren Mitglieder neben Yilmaz: Markus Floer, Markus Wahle, Serdar Kozan, Marc Rüttgers, Dieter Denecke, Dieter Eberhard, Patrick Specht und Niklas Kempis. Schützen, die das VfR-Gen in sich tragen. „Klein, groß, bunt gemischt“, sagt Yilmaz schmunzelnd: „Der Jüngste ist noch keine 20, der Älteste fast 70.“ In Patrick Specht und Marc Rüttgers sind sogar zwei Fußballer der Ersten Mannschaft dabei. „Ganz gut“, so der Vorsitzende, „wäre es, wenn wir mit 17, 18 Schützen über den Markt laufen würden.“ Die diffizile Aufgabe, ihren Zug auf der Chargierten-Versammlung für die Aufnahme ins Neusser Jägerkorps in Position zu bringen, meisterte Wellenberg mit Bravour. Yilmaz: „Waren wir im Vorfeld noch etwas nervös, stellte sich das schon bald als unnötig heraus, denn die Aufnahme erfolgte einstimmig und unter großem Applaus.“ Doch für ihn und alle den Grün-Weißen verbundenen Ehrenamtler geht die Arbeit weiter: „Es soll peu à peu vorangehen. Wichtig ist nur, dass der VfR weiterlebt.“