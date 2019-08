Kirmes in Neuss : „Bei mir sind sie alle gleich!“

Neuss Insgesamt 30 Jahre lang hat Ursula Breyer als Toilettendame auf der Neusser Kirmes gearbeitet. Dieses Jahr besucht die 81-Jährige die Kirmes das erste Mal privat.

Breyer ist im Osten Deutschlands – in Klinge – aufgewachsen. In ihre Heimat zurück will und kann sie allerdings nicht. Dort, wo damals der Bauernhof ihrer Familie stand, ist heute ein großes Loch. „Braunkohle-Abbau“, sagt Breyer und es klingt resigniert. Nicht, dass sie wirklich vorgehabt habe, wieder in den Osten zurückzukehren, aber Heimat sei eben Heimat.

Nach ihrer Lehre zur Herren-Konfektionsschneiderin ist Breyer nach West-Berlin geflohen. „Ich hatte in der Schule schon eine fünf in Politik“, erinnert sich Breyer – was in der DDR soviel bedeutet habe wie: nicht systemkonformes Verhalten. Von West-Berlin ging es dann zu einer Tante nach Düsseldorf. Heimweh trieb sie wieder zurück in die ehemalige DDR. Überdrüssigkeit wieder fort – dieses Mal nach Tübingen, wo sie in einem Kinderheim arbeitete. 1958 ging sie schließlich in die Schweiz, um dort in einem Hotel zu arbeiteten. „Ich war aber noch nicht 21 und wurde deshalb des Landes verwiesen“, sagt Breyer.