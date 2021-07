Bürger-Schützen-Verein Neuss : Vizepräsident Schmuck verlässt Schützenkomitee

Neuss Beim digitalen „Schützen-Sprechtag“ will Martin Flecken, Präsident der Neusser Bürgerschützen, am Samstag ab 16 Uhr via Facebook über die Lage des Vereins berichten. Einen Punkt hatte er nach eigener Darstellung bislang nicht auf der Liste: Veränderungen im Komitee. Dabei wird darüber auch schon außerhalb der Vereinsführung debattiert.