Bürger-Schützen-Verein Neuss : Virtueller Schützen-Sprechtag statt Zog-Zog-Versammlung

Neuss Sie haben viel zu besprechen, die Neusser Bürgerschützen. Und weil das gegenwärtig in größeren Versammlungen nicht möglich ist, führt das Komitee mit einem virtuellen Schützen-Sprechtag ein neues Format ein.

Erstmals erprobt wird das neue Format am Samstag, 17. Juli, wenn sich Schützenpräsident Martin Flecken, Schatzmeister Robert Rath und weitere Mitglieder der Vereinsführung ab 16 Uhr live via Facebook-Portal des Neusser Bürger-Schützen-Vereins aus dem Schützenmuseum zu Wort melden.

Im Anschluss an diese sogenannte Zog-Zog-Versammlung öffnet das Bürgerbüro und der Verkauf der Aktiven-Karten beginnt. Die werden auch 2021 ausgegeben, weil der Verein auf die so quittierten Mitgliedsbeiträge nicht verzichten kann.

Mit dem Ruf „Zog-Zog“, mit dem die Schützen ihren Willen dokumentieren, ihr Heimatfest feiern zu wollen, beginnen in den Korps auch die Ehrenabende. Die Grenadiere um ihren neuen Vorsitzenden Christian Busse haben dazu am 31. Juli ab 19 Uhr das „Strandgut“ im Rennbahnpark gemietet. Allerdings ist für diesen Abend zu Ehren von Major Markus Ahrweiler, der ohne Wahlen, Ehrungen und Programm über die Bühne geht, die Zahl der Gäste auf 499 begrenzt. Die müssen auch dann einen aktuellen und negativen Corona-Test vorweisen, wenn sie vollständig geimpft oder von dem Virus genesen sind. Die Online-Anmeldung läuft und endet am 23. Juli.