Gemeinschaftsaktion in Neuss : Ein Lebkuchenherz für jeden Impfling

Gemeinschaftsaktion in Neuss

Neuss Die Neusser Bürger-Schützen und der Rhein-Kreis Neuss haben am Donnerstag auf dem Markt eine erfolgreiche Gemeinschaftsaktion umgesetzt. 130 Personen nahmen das Impfangebot wahr – und erhielten eine süße „Belohnung“.

Auf dem Markt wird in diesem Jahr zum Schützenfest nicht marschiert, aber geimpft. Insgesamt 130 Personen haben sich am Donnerstag vom Neusser Bürger-Schützen-Verein überzeugen lassen, der mit dem Impfzentrum des Rhein-Kreises ein mobiles Impfangebot machte. Passend zu dem eigentlich in den nächsten Tagen anstehenden Neusser Schützenfest spielte der Musikverein Frohsinn Norf dazu auf, und alle Geimpften erhielten ein kirmestypisches Lebkuchenherz als kleines Dankeschön.