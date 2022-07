Bürger-Schützen in Neuss : Neuer Schießstand und mehrere Bewerber

Bürger-Schützen in Neuss

Neuss Markus Krüll hat den Schießstand für die Neusser Bürger-Schützen fertig, doch Schießen werden dort andere. „Es wird einen Wettbewerb geben“, bestätigt Schützenpräsident Martin Flecken – also gibt es mehr als einen Bewerber für die Neusser Schützenkönigswürde.

Der Maschinenbaumeister Krüll gehört nicht dazu, wie er betont. Der 51-Jährige amtiert ja auch derzeit als Schützenmajestät in Grefrath.

Am Donnerstag wurde der aus vielen Teilen zusammengefügte Schießstand mit einem Kran auf das vor Wochen gegossene Fundament gesetzt. „Die Vorarbeiten waren perfekt“, sagt Krüll, denn die Anlage stand – wie die Wasserwaage bewies – kerzengerade. Kommenden Samstag soll die Konstruktion von der Schießaufsichtsbehörde begutachtet werden und hoffentlich die Zulassung erhalten. Bis dahin sind noch die Schießlafetten zu montieren, was am Freitag (15.) geschehen soll. Zudem soll zeitnah auch der Zaun rund um die Anlage gesetzt werden.