Bürger-Schützen in Neuss : Bernd Herten ist jetzt offiziell Oberst

Neuss Die Mitglieder des Neusser Bürger-Schützen-Vereins haben ihren neuen Regimentsoberst gewählt. Bernd Herten kann damit den bislang formal notwendigen Zusatz „designiert“ streichen.

Bernd Herten (51), Betriebswirt und Metzgermeister, gehört seit 1987 dem Grenadierzug „Nix als Trabbel“ an und „kümmerte sich um 99 Prozent aller Zugbelange“, wie es auf der Homepage des Zuges steht. Der nun nicht mehr „designierte“ Oberst ernannte zunächst Stefan Lülsdorf (35) aus dem Grenadierzug „Op Zack“ zu seinem Adjutanten und erzählte dann, wie es zu seiner Nominierung kam. Nach zwei Tagen Bedenkzeit mit seiner Ehefrau Birgit und den Söhnen Christoph und Philipp, ebenfalls aktive Schützen, sagte er zu, „auch weil die Hilfsbereitschaft und Kameradschaft der Schützen in der Stadtgesellschaft weitaus mehr bedeuten, als nur die vier Tage Schützenfest“. Und weil er nicht singen wollte, hatte er das Regimentsbläser-Korps Neuss-Reuschberg eingeladen. Dieses zog in Vollbesetzung in die Stadthalle ein und vereinigte sich eindrucksvoll mit dem Musikverein Holzheim und dem Tambourkorps zum Marsch „Laridah“ von Max Hempel. Nach diesem beeindruckenden Intermezzo wandte sich Bernd Herten an den NBSV-Schatzmeister Robert Rath: „Keine Angst! Ich weiß: Wer die Musik bestellt, zahlt sie auch.“ Die Schützen forderte er am Ende auf, kräftig zu feiern. „Lasst die Sau raus!“ Da schmunzelte Reiner Breuer: „Das hat schon was, wenn ein Metzgermeister das sagt.“