Polit-Talk in Neuss Friedenspolitik im Fokus des BSW-Treffens

So manch einen Gast trieb die Neugierde am Dienstagabend in den Drusushof, andere waren auf der Suche nach einem offenen Austausch über die aktuellen politischen Herausforderungen. Sie alle waren der Einladung einer jungen Partei, dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), gefolgt. Auf der Gastgeberseite: die ehemaligen oder „Noch-Mitglieder“ der Linken, Falk vom Dorff, Monika Zimmermann und Steffen Gremmler. Sie wollten mit den Neussern in den Austausch kommen und auch ihre Erwartungen an das BSW thematisieren.