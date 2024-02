Linke Parteien in Neuss Wagenknecht-Partei will im Rhein-Kreis Fuß fassen

Die zersplitterte Linke sortiert sich neu. Kostenpflichtiger Inhalt Falk vom Dorff, der im Dezember mit drei weiteren Mitgliedern der geschäftsführenden Vorstände von Stadt- und Kreisverband den Austritt aus der Partei „Die Linke“ angekündigt hatte, will nun für das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ (BSW) im Kreis organisatorische und politische Aufbauarbeit leisten. Vom Dorff nahm am vergangenen Wochenende in Berlin als einziger Delegierter aus dem Rhein-Kreis und auf persönliche Einladung am Gründungsparteitag der neuen Partei im linken Parteienspektrum teil.