Flutlichtbühne bietet Laientheater in der Nordstadt : Bühnenprofi unterstützt „Flutlichtbühne“

Theaterprobe in der Versöhnungskirche an der Furtherhofstraße. Dort arbeitet die Flutlichtbühne an einer neuen Komödie. Foto: Woitschuetzke,Andreas (woi)

Nordstadt Die Laientheatergruppe aus der Norstadt studiert aktuell die Komödie „Sei im Pool mein Krokodil“ ein. Regie führt Mike Turner, der erste echte Profi im Ensemble. Am 5. April hat die Produktion in der Versöhnungskirche Premiere.

Von Bärbel Broer

Eigentlich ist es wie jedes Jahr und doch ist vieles anders. Was gleich geblieben ist: Wie seit 2001 üblich, bringt die Laientheatergruppe „Flutlichtbühne“ ein neues Stück auf die Bühnenbretter des Gemeindezentrums der evangelischen Versöhnungskirche auf der Neusser Furth. Was neu ist: Erstmals hat sich die Gruppe ein Stück ausgesucht, das für einige der sieben Darsteller Doppel- und Dreifachrollen bedeutet. Und zudem haben sich die Hobby-Schauspieler professionelle Verstärkung geholt.

Mike Turner, der eine Schauspielausbildung absolviert und bereits beim Kammerensemble Neuss, am Theater an der Kö sowie am Theater am Dom gespielt hat, zeichnet für die Regie verantwortlich. „Er ist der erste Profi in unserer Gruppe“, sagt Ralf Nepold, der für Technik und Bühnenbau zuständig ist. Die Laienspieler freuen sich über die professionelle Verstärkung. „Wir bekommen gute Tipps und lernen, natürlicher auf der Bühne zu agieren“, sagt Sabine Littek.

Info Nachmittagsvorstellung mit Kaffee und Kuchen Vorstellungen Premiere ist am Freitag, 5. April. Weitere Aufführungen sind am Samstag, 6. April, und Freitag, 12. April, jeweils um 20 Uhr. Die Nachmittagsvorstellung mit Kaffee und Kuchen findet am Samstag, 13. April, statt. Einlass ist ab 14.30 Uhr. Karten unter 02131 541786. Mitmachen Unter www.flutlichtbuehne.de gibt es Infos.

Derzeit laufen die Proben für die Komödie „Sei im Pool mein Krokodil“ auf Hochtouren. Im Mittelpunkt der Geschichte steht die Ehe von Viktor und Stella Porth (Helmut Koch und Helga Poß). Er ist der klassische Macho, sie die unterwürfige, ausgebrannte Hausfrau. Gemeinsam machen sie erstmals nach 14 Ehejahren Urlaub. Anlass ist weniger die gut funktionierende Ehe, sondern vielmehr der Burnout von Stella. Im Luxusressort „Blaue Lagune“ „wandelt sich jedoch Stella in Bella“, erzählt Helga Poß. Und Viktor muss sich mit den Spätfolgen seines Macho-Daseins auseinandersetzen.

„Es ist ein anspruchsvolles, aber lustiges Stück“, sagt Gabi Nepold, die die Jodie spielt. Matthias Lahme, der sowohl den Leander Leder als auch den Peer Petersen mimt, fügt hinzu: „Uns hat die Komödie besonders aufgrund ihrer amüsanten Dialoge gefallen.“

Gleich in drei Rollen schlüpft Vanessa Schwarz. „Zum einen bin ich Olga, die Geliebte von Viktor, dann die flippige Animateurin im Hotel und die Marketing-Assistentin mit einem ausgewachsenen Drogenproblem.“ Sabine Littek und Christoph Rutsch spielen Doppelrollen. Mal als Paar, das sich vor der Geburt seines ersten Kindes noch einen Luxusurlaub gönnen will, doch dann kommt alles anders. Mal als Paar mit klar definierter Rollenverteilung: Sabine Littek als herrische Ehefrau Frauke und Christoph Rutsch als unterwürfiger Mann, der so manchen hilfreichen Tipp von Macho Viktor erhält.

Dass sich bei den vielen Rollen keiner der Darsteller verhaspelt, dafür sorgt auch in diesem Jahr wieder Sabine Weyers als Souffleuse. Neben den Schauspielern sowie den Verantwortlichen für Technik, Text, Maske und Regie tragen unzählige Helfer hinter den Kulissen dazu bei, dass die Aufführungen gelingen. Ob an der Theke oder beim Kartenvorverkauf, bei den Pausensnacks oder beim Bühnenbau, beim Öffnen des Theatervorhangs oder an der Abendkasse: Mehr als ein Dutzend Familienmitglieder und Freunde übernehmen die unterschiedlichsten Aufgaben.