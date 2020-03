Bücherhaus am Münster Neuss : Bücher werden telefonisch geordert

Neuss Das Bücherhaus am Münster nimmt telefonisch Bestellungen entgegen.

Dorothea Gravemann hat geschlossen. Wie viele Einzelhändler in Neuss hat auch sie in der Coranakrise ihr Bücherhaus am Münster dichtmachen müssen. Zumindest für Kunden. Denn Dorothea Gravemann, ihr Mann Klaus sowie eine Mitarbeiterin arbeiten weiter. Gemeinsam bearbeiten sie die Lieferungen der Großhändler, zählen nach und setzen damit darauf, eines Tages wieder öffnen zu können und dann sogleich die bestellten Bücher herauszugeben.

Das Stöbern in den Regalen, die sinnliche Erfahrung, ein Buch in der Hand zu halten, das Lesen des Klappentextes – all das kann sie ihren Kunden per Telefon nicht bieten. „Aber wir beraten trotzdem“, sagt sie, „gehen mit dem Hörer in der Hand zum Beispiel zum Krimi-Regal und lesen vor, was wir da haben.“ Gleichwohl sagt auch sie: „Wer weiß, was er will, hat es natürlich einfacher.“