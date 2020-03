Buchtipp aus Neuss : Krimis erzählen vom Leben eines traumatisierten Soldaten

Neuss Mit dem Ex-Soldaten Niels Oxen hat der Däne Jens Henrik Jensen einen Krimihelden geschaffen, der sich in vielen Punkten von anderen Menschen unterscheidet.

Er ist einsam, ein Wolf, lebt mit seinem Hund, den er Mr. White nennt, am liebsten fern aller Menschen und hat sich in einen Wald zurückgezogen, wo ihn niemand erreichen kann. Den Unterstand hat er sich selbst gebaut, gestählt durch die Jahre als Elitesoldat bei den legendären dänischen Jägern.

Nach und nach erfährt der Leser mehr über den Protagonisten. Spannend ist das, so spannend, dass der Leser nach dem ersten Buch „Das erste Opfer“ gleich das zweite mit dem Titel „Der dunkle Mann“ und auch das dritte „Gefrorene Flammen“ haben will. Gerade ist auch der vierte Roman „Lupus“ mit Niels Oxen erschienen, allerdings gehört er nicht mehr zur Danehof-Trilogie, zu der sich die drei ersten Romane zusammenfassen lassen.

Jensen, der 25 Jahre lang als Journalist gearbeitet hat und sich seit 2015 ausschließlich dem Schreiben widmet, wurde für seine Oxen-Trilogie ausgezeichnet. Die drei Bände der Oxen-Reihe, die in Dänemark von 2012 bis 2016 erschienen, stehen an der Spitze der Bestsellerlisten, wurden bereits in zehn Länder verkauft, und SF Studios sicherten sich die Filmrechte. 2017 gewann Jens Henrik Jensen den Danish Crime Award. Er lebt mit seiner Frau und zwei Söhnen in seiner Heimatstadt Sovind, wo Jensen 1963 geboren wurde.