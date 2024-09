Ermittlungen in Neuss Edeka-Team kämpft mit Folgen eines brutalen Überfalls

Von den Szenen, die sich vor einer Woche im Edeka-Markt am Berghäuschensweg abgespielt haben, ist in dem Geschäft nichts mehr zu sehen – doch der Schock sitzt nach wie vor tief. Gegen 21 Uhr betraten zwei Unbekannte am vergangenen Freitag den Markt in Neuss. Filialleiter Sven Comeyne berichtet, dass sie durch den Personaleingang in den hinteren Bereich des Marktes gelangt seien. Ab da ging alles ganz schnell: Nach Angaben der Polizei stürzten sich die Männer mit den Worten „Überfall“ auf zwei unbeteiligte Anwesende und wirkten „mittels körperlicher Gewalt“ auf diese ein, wie es in einer Mitteilung heißt. Kurz darauf ergriffen sie die Flucht – ohne Beute, wie die Polizei nach ersten Ermittlungen bekannt gab.