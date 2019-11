Neue Technik für Brustkrebs-Patientinnen : Operationssensation am „Etienne“ gelungen

Info

Beruflich Dr. Mohamed Belaidi ist seit 2017 leitender Oberarzt am Brustzentrum des Johanna-Etienne-Krankenhauses. Der gebürtige Marokkaner studierte in seiner Heimat Medizin, war am Düsseldorfer Luisenkrankenhaus, bevor er seine Facharzt-Ausbildung am JEK machte.

Privat Belaidi ist verheiratet und hat zwei Kinder.