Marode Brücke in Neuss „Spaghettiknoten“ wird nach den Ferien Baustelle

Die Brücke über den Verschiebebahnhof, im Volksmund auch „Spaghettiknoten“ oder „Unvollendete“ genannt, bedroht ein neuer Gegner – der Rost. Denn die Entwässerungsanlagen an den vielen Zu- und Abfahrten der zwischen 1970 und 1973 Brücke sind undicht geworden, sodass Niederschlagswasser in das Bauwerk eindringen kann und an dem im Beton verbauten Stahl nagt. „Wir müssen aktiv werden – oder abreißen“, beschreibt Gerd Eckers vom städtischen Tiefbaumanagement (TMN) die verbliebenen Optionen.