Bruderschaftstag in Neuss Historische Blicke auf das Schützenwesen

Nachdem wegen Corona der Bezirksbruderschaftstag des Verbandes Neuss im Bund der Historischen Deutschen Schützenbruderschaften in den vergangenen beiden Jahren ausfallen musste, freute sich Bezirksbundesmeister Thomas Schröder ganz besonders, dass er jetzt wieder stattfinden konnte. Am Samstag versammelten sich rund 80 Schützen zur Feier der Heiligen Messe in der Christ-König-Kirche, die der Präses der Further Bruderschaft, Hans-Günther Korr, zelebrierte. Denn die Further Bruderschaft war Gastgeber, und Brudermeister Jochen Hennen forderte in seiner Begrüßung im Thomas-Morus-Haus „mehr Zeit füreinander“.