Delegiertentag der Bruderschaften im Rhein-Kreis Bruderschaften im Bezirk Neuss nehmen 75-Jahr-Feier in den Blick

Im Schützenkalender für das kommende Jahr können sich die rund 9500 Männer und auch Frauen, die in einer der 18 Bruderschaften des Bezirksverbandes Neuss aktiv sind, den 27. April 2025 rot ankreuzen. Denn an diesem Tag feiert der Bezirksverband im Bund der historischen Deutschen Schützenbruderschaften im Neusser Zeughaus mit einem Festakt sein 75-jähriges Bestehen. Neue Standarten sollen aus diesem Anlass für die Alt- aber auch die Jungschützen angeschafft und geweiht werden, kündigte Bezirksbundesmeister Thomas Schröder jetzt den Teilnehmern der Delegiertenversammlung an. Ein Erinnerungs-Pin für die Uniform wurde auch schon aufgelegt, fügte er hinzu.