Konzerte in Neuss : „Brings“ plant „Sommer im Garten“

Neuss Bei der Pop-up-Biergarten-Tour durch Regionen Nordrhein-Westfalens treten die Kölsch-Rocker und andere Bands wie die „Bläck Fööss“ auch im Neusser Rennbahnpark auf.

Die Band plant eine Pop-up-Biergarten-Tour durch Regionen Nordrhein-Westfalens. In Neuss soll der Sommergarten Station von Donnerstag, 5., bis Sonntag, 8. August, im Rennbahnpark machen. „Wir wickeln Technik, Bühne und Programm ab“, sagt Peter Brings „und hoffen, so die Kulturlandschaft mit Leben zu füllen, und ganz nebenbei auch Arbeitsplätze zu retten.“ Denn der Sommergarten findet in enger Kooperation mit der heimischen Gastronomie statt. Auf der Rennbahn ist das die Neusser „Wunderbar-Eventgastronomie“, die sich auch auf der Grasnarbe des Rennbahnparks optimal auskennt.

Den Sommergarten starten „de Kölsche Jonge“ am Kölner Tanzbrunnen. Daran dürfen 500 Fans teilnehmen. Auch für Neuss rechnen die Veranstalter mit einem Kontingent von rund 500 Karten. „Aber wir wissen ja nicht, wie sich die Pandemie entwickelt“, sagt Peter Brings. Davon abgesehen haben sie für Neuss ein wahres Kleinod im Programm: Am Sonntag, 8. August, wollen sie mit „Herrengedeck“ Comedy, in der unter anderem Volker Weininger und Martin Schopps auftreten, kredenzen, bevor am Abend die „Bläck Fööss“ den Sommergarten ausklingen lassen. Das ist ein vielversprechendes Programm, für das man nur hoffen kann, dass auch die Pandemie dies aushält.