Briefmarkenfreunde Neuss Ein Sonderstempel zum Schützenjubiläum

Die Briefmarkenfreunde Neuss haben seit ihrer Gründung 1975 mehrfach zu besonderen Anlässen einen Sonderstempel aufgelegt. So stand für den Verein schon frühzeitig fest, aus Anlass des Jubiläums „200 Jahre Neusser Bürger-Schützen-Verein“ einen weiteren Sonderstempel zu planen. Am Schützenfest-Sonntag, 27. August, werden die Briefmarkenfreunde einen Sonderumschlag zum Kauf anbieten – solange der Vorrat reicht. Dazu sind Vereinsmitglieder in der Zeit von 10 bis 14 Uhr in der Rathauspassage anzutreffen. „Ein Sonderpostamt wie 2017 gibt es an diesem Tag leider nicht“, sagt Vereinssprecher Franz-Josef Schäfer nicht ohne Bedauern. Allerdings würden vorbereitete Briefumschläge oder Postkarten in einem Sonderbriekasten angenommen, der anschließend zur Sonderstempelstelle Weiden geschickt wird. Dort wird der Sonderstempel abgeschlagen, wie Schäfer das nennt, und der Brief oder die Postkarte dem Empfänger zugestellt. Den Entwurf hat – wie schon den Entwurf für den Sonderstempel zur Tour de France im Jahr 2017 – die Neusser Künstlerin und Grafikerin Natascha Niesner gestaltet.