Neuss: Breuer besucht Schulen in St. Paul

Mit dem Neusser Wappen in die "Twin Cities German Immersion School", an der die Schüler deutsch sprechen. Foto: Stadt neuss

Neuss Auch im Bereich Bildung soll der Kontakt intensiviert werden.

Paul (NGZ) Bei seinem Antrittsbesuch in der amerikanischen Partnerstadt Saint Paul erwartete Bürgermeister Reiner Breuer ein abwechslungsreiches Programm, das ihm viele Facetten der "Saintly City" zeigte. Da ein Ziel der Reise in die Partnerstadt auch die Intensivierung der Kontakte im Bereich Bildung ist, standen Besuche örtlicher Schulen auf dem Programm, wie etwa der Besuch der "Twin Cities German Immersion School". Dort war die Neusser Delegation um Breuer von der Qualität und dem vielseitigen Angebot der in Saint Paul äußerst beliebten deutschsprachigen Schule sehr beeindruckt.

Saint Pauls neuer Bürgermeister Melvin Carter zog in der Johnson High School eine erste Bilanz, gab aber vor allem einen Ausblick auf seine bevorstehende Amtszeit. In Carters erster großer offizieller Rede begrüßte er Breuer und seine Gattin Ute als Ehrengäste.

Das feierliche Hochamt zum Pfingstfest in der Kathedrale von Saint Paul fand am Sonntagmorgen mit Neusser Beteiligung statt: Oberpfarrer Guido Assmann wirkte als Konzelebrant ebenso mit wie der Neusser Kammerchor Capella Quirina unter der Leitung von Joachim Neugart. Bürgermeister Breuer zeigte sich sehr erfreut, dass auch auf dieser Ebene die Partnerschaft zwischen Neuss und Saint Paul lebendig gehalten wird. Am Nachmittag gab der Chor in der Assumption Church ein sehr gut besuchtes und gefeiertes Konzert.