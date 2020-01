Digitalisierung in Neuss : Glasfaser für alle Schulen bis Ende 2020

Neuss Der Zeitplan steht. Bis Ende dieses Jahres sollen alle Neusser Schulen ans schnelle Glasfasernetz angeschlossen sein und damit endlich High-Speed-Internet bekommen.

Im Rathaus ist man guter Dinge, dass alles planmäßig verläuft. Dazu hat auch ein Treffen Ende des vergangenen Jahres beigetragen, wie Stadtsprecherin Nicole Bungert erklärt. „Bei Ortsterminen wurden sieben Schulen im Neusser Süden besucht. Dabei wurde geklärt, wie die Glasfaser letztlich in das Gebäude verlegt wird“, sagt Bungert. Und genau dieses Vorgehen ist wichtig, wenn es um den „Hausanschluss“ geht. Denn es wird grundlegend unterschieden zwischen FTTC-Prinzip („Fiber To The Curb“) – darunter versteht man eine kombinierte Lösung aus Glasfaser- und Kupferkabel – und dem deutlich leistungsstärkeren FTTB („Fiber To The Building“)-Prinzip, bei der Glasfaser direkt ins Gebäude verlegt wird.