Brauchtum in Neuss : Holzheim feiert ein prächtiges Schützenfest

Holzheim Im Mittelpunkt steht das Schützenkönigspaar Juppi und Marion Radmacher. Neben der Königsparade am Sonntag war der Fackelzug am Samstagabend einer der großen Höhepunkte.

Begonnen aber hatte der Sonntag mit einem Empfang durch die Stadt Neuss im Alten Rathaus. Bürgermeister Reiner Breuer überreichte dabei als Gastgeber Juppi I. einen Silberbecher mit Gravur, seiner Königin und Ehefrau einen Blumenstrauß. Bereits am Samstag hatten pünktlich um 12 Uhr Kanonen das Fest eingeböllert, nachmittags schloss sich ein gut besuchter ökumenischer Gottesdienst in der Martinuskirche an, der von Präses Michael Tewes und der evangelischen Pfarrerin Beate Müsken zelebriert wurde. Höhepunkt am Samstag war aber der Fackelzug durch Holzheims Straßen. Sieben Großfackeln fanden eine begeisterte Resonanz beim zahlreichen Publikum, und, was Präsident Torsten Ziemes enorm freute, „sie waren optimal über das ganze Regiment verteilt“. Das Schützenfest endet am Dienstag mit dem Krönungsball. Was vom Publikum auch goutiert wurde: Daniel, ein Ehrenamtler des Bürger-Schützenvereins Holzheim, reinigte unmittelbar nach dem Umzug die Wege.