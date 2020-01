Konzert in Neuss : Eine Liebeserklärung an die Bratsche

Neuss Junge Musiker bekommen in den Konzerten in der „Lukas“-Kapelle die Chance, vor Publikum zu spielen.

Die Konzerte in der Kapelle des Lukaskrankenhauses fördern seit exakt 20 Jahren vornehmlich junge Talente. Paul Gier, der künstlerische Leiter der Konzertreihe, dankte bei dieser Gelegenheit dem Rheinland-Klinikum, dass trotz knapper Finanzen im Jubiläumsjahr sogar zwei Konzerte mehr stattfinden können. Dann werden auch Musiker zu hören sein, die in den Anfängen als junge Talente musizierten.

Matthias Buchholz, seit 1990 Viola-Professor in Köln und Genf , hatte neun Studierende seiner Meisterklasse mitgebracht: Theresia Horejsi und Franziska Hügel aus Deutschland, Anastasia Agapova aus Russland, Seho Ha, Minkyung Jeon und Sung Yun Kim aus Korea, Aiyuan Liu, Ziyan Wu und Mingyue Xin aus China. Als roter Faden zogen sich die „Viola Spaces for two“ des Bratschisten und Komponisten Garth Knox (63) durch das Programm.

FDP-Kandidat will China-Flagge am Rathaus zeigen - Junge Liberale kritisieren das

Christian Wulff spricht in Neuss : FDP-Kandidat will China-Flagge am Rathaus zeigen - Junge Liberale kritisieren das

Der Ire hat jahrelang in Ensembles gespielt, die sich vornehmlich zeitgenössischer Musik widmen. Seine „Bratschenträume“ sind acht kurze Konzertetüden, die jeweils eine spezifische Technik für zeitgenössisches Spiel dem fortgeschrittenen Schüler nahe bringen. „Neben der Brücke“ ist sphärische Musik, reich an Obertönen. „Ein Finger“ skizziert in einem ergreifenden Walzer unaufhörliche Glissandi, „Hoch, runter, seitwärts, rund“ führt vor, was man mit dem Bogen so alles machen kann. „Nine fingers“ zeigen revolutionäre Pizzicato-Technik und präsentieren dabei eines der einfallsreichsten Werke für Bratsche, die man je gehört hat. Bei aller spektakulären Virtuosität wurden die Stücke von den Eleven mit Charme, gelegentlich gar Humor interpretiert.