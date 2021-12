Neuer Brandschutzbedarfsplan für Neuss : Feuerwehr braucht noch eine neue Wache

Der Löschzug 19 der Freiwilligen Feuerwehr muss umziehen. Die Wache für die Further Einheit ist zwar erst zehn Jahre alt, wurde aber, wie sich heute zeigt, am falschen Standort errichtet. Das unterstreichen die Eintreffzeiten im Alarmierungsfall deutlich. Im neuen Brandschutzbedarfsplan genießt der Umzug höchste Priorität. Foto: Feuerwehr Neuss

Neuss Die Wache Süd in Hoisten ist in Planung, da deckt der Brandschutzbedarfsplan auch Handlungsbedarf im Neusser Norden auf. Die zehn Jahre alte Wache für den Löschzug Furth, so zeigt sich heute, wurde schlicht am falschen Standort gebaut.