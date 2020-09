Haus evakuiert : 15 Verletzte bei Kellerbrand in Neuss

Neuss Ein Kellerbrand eines Mehrfamilienhauses in Neuss hat schwere Folgen: 15 Menschen sind verletzt worden. Das Haus ist unbewohnbar, die Feuerwehr war über Stunden im Einsatz.

Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus an der Daimlerstraße im Ortsteil Vogelsang in Neuss sind 15 Menschen verletzt worden. Wie die Feuerwehr am Dienstagmorgen mitteilte, kamen drei Menschen in ein Krankenhaus. 50 Bewohner mussten das Haus verlassen. Die 15 Betroffenen waren bereits vor Ankunft der Feuerwehr durch den verrauchten Treppenraum geflohen und hatten sich dabei eine Rauchgasvergiftung zugezogen.