Botanischer Garten in Neuss: Stadt lässt Gewächshaus trotz Vandalismus geöffnet

Neuss Es ist ein Versuch, der deutlich macht, dass die Neusser Politik noch an das Gute im Menschen glaubt. Immer wieder wurden in den vergangenen Monaten Pflanzen und Gegenstände aus dem Botanischen Garten an der Bergheimer Straße entwendet.

In der Vergangenheit hatten es die Diebe auf verschiedenste Dinge im Botanischen Garten abgesehen. Die Beuteliste: Ein Rasenmäher mit Auffangkorb, der im abgeschlossenen Thermohaus stand, ein Bewässerungssprenger, der in den Sonnenblumenrabatten in Betrieb war, rund 20 neugepflanzte Hortensien, die am neuen Zaun an der Bergheimer Straße standen, sowie ein Mandarinenbäumchen mit Kübel. Dieser wurde wahrscheinlich über den Zaun an der Bergheimer Straße gehoben. Der Schaden soll bei mehr als 1000 Euro gelegen haben. Darüber hinaus werden immer wieder die Pumpen am Bachlauf mit Holzstöckchen verstopft.