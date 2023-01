Schiffahrts- und Marinegeschichte Wie die Römer ihr Öl nach Neuss schifften

Auch die Stadt Neuss hat durch ihre Lage am Rhein so einiges an Schifffahrtsgeschichte zu bieten, weiß der Historiker: „Man durchläuft dabei verschiedene Kapitel, wenn man ganz am Anfang beginnt, beschäftigt man sich in Neuss immer mit den Römern“, sagt Hopp. So habe man beispielsweise sogenannte Amphoren, zweihenklige, an eine Vase erinnernde Tongefäße in Neuss gefunden, anhand deren Typ und Beschaffenheit man feststellen konnte, dass sie aus dem heutigen Andalusien stammen, so Hopp. „Durch die Forschungen hat man herausgefunden, dass das Römerlager in Neuss mit Olivenöl zum Kochen aus Andalusien beliefert wurde, das über die Französische Küste ins Rheinland transportiert wurde“, erklärt er.