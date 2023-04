Erfolgreiche Bombenentschärfung Neuss meistert die Groß-Evakuierung

Die hartnäckige Suche an der Hellersbergstraße sollte jedoch so gut wie das einzige Problemfeld am Donnerstag bleiben. Keine Selbstverständlichkeit – so musste im Vorfeld der Entschärfung eine der größten Evakuierungsaktionen in der Stadt von langer Hand geplant und umgesetzt werden. Die verlangte nicht nur Feuerwehr, Stadt, Hilfsorganisationen und Co. so einiges an Organisationsgeschick ab, sondern auch den Verantwortlichen der St.-Augustinus-Gruppe, die nämlich gleich mehrere Einrichtungen im betroffenen Gebiet hat. Bereits am Mittwoch waren deshalb erste Patienten des Alexius/St.-Josefkrankenhauses in andere Kliniken gebracht worden. Am Donnerstag ging es dann am frühen Morgen weiter – so auch im Seniorenheim Johannes-von-Gott-Haus. Um kurz vor 9 Uhr sitzt Huberta Winzen mit fertig gepackter Tasche in ihrem Zimmer und strahlt. „Am besten immer gut“, antwortet sie kess auf die Frage, wie es ihr geht. Wenige Minuten später wird die 91-Jährige ins Alexander-von-Humboldt-Gymnasium gefahren, wo eine Aufenthaltsmöglichkeit für die Senioren geschaffen wurde – andere Bewohner und Patienten der St.-Augustinus-Gruppe kamen zudem in andere Einrichtungen und Kliniken (darunter das Lukaskrankenhaus, das „Etienne“ und die Klinik Königshof in Krefeld), weitere wurden wiederum von Angehörigen abgeholt. Was bei Huberta Winzen zum Zeitvertreib nicht fehlen durfte: Ihr Sudoku-Buch. „Wir wurden im Vorfeld sehr gut informiert und sind zuversichtlich“, sagte auch Bewohner Friedemann Müller (87) bevor es für ihn auf „kleine Reise“ ging.