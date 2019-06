Sperrung und Evakuierung in Neuss : Polizei gibt nach Bombendrohung Entwarnung

Neuss Am Freitagnachmittag hat ein Unbekannter gedroht, in der Neusser Sparkasse eine Bombe deponiert zu haben. Das Gebäude wurde evakuiert, Straßen abgesperrt. Die Durchsuchungen verliefen ergebnislos.

Zuvor hat es am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr eine Bombendrohung bei der Sparkasse an der Oberstraße in Neuss gegeben. Ein Bankmitarbeiter hatte im Briefkasten der Filialie einen Zettel mit schriftlicher Notiz gefunden. Ein Unbekannter hatte damit gedroht, in der Bank eine Bombe deponiert zu haben. Dies bestätigte sich laut Polizei nicht. Mit einem Diensthund hatten die Einsatzkräfte die Sparkasse durchsucht.