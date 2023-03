Politikerin aus Neuss testet „Body Suspension“ Haken im Rücken: Balanceakt zwischen Kunst und Schmerz

Für einige wäre es eine große Qual, für Yulia Vershinina ist es Faszination, ein Kunstprozess – ein Traum, den sie sich nach zehn Jahren selbst erfüllt hat. Die Rede ist von der sogenannten Body Suspension, einem Akt, bei dem Personen temporär an Haken aufgehängt werden. Dabei werden Haken, abhängig von der Art der Suspension, in verschiedene Körperteile gepierct. Bei der Form, für die sich Ratsfrau Vershinina entschied, werden die Haken in den Rücken im Bereich der Schulterblätter eingeführt. Anschließend kommt an die Piercings dann ein Seil, an dem sich die Person hochzieht.