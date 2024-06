Aktionstag des Deutschen Roten Kreuzes Blutspendemarathon im Neusser Zeughaus

Insgesamt sei die Versorgungslage mit Blutpräparaten in Neuss gut, berichtet Küpper. Man strebe zu jedem Zeitpunkt eine sichere Versorgung mit Blut für etwa vier bis fünf Tage an. Im Jahresverlauf käme es aber immer mal wieder zu Schwankungen in der Spendemenge – so wird in den Sommerferien beispielsweise üblicherweise wenig gespendet – unter anderem der Blutspendemarathon versucht, dem entgegenzuwirken.