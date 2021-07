DRK-Kampagne im Zeughaus : Blutspende-Marathon mobilisiert 273 Neusser

Neuss Wer heute Blut spendet, hat in drei Tagen ein Leben gerettet. Von dieser Aussicht ließen sich viele Neusser ansprechen. Trotzdem blieb die Resonanz hinter den Erwartungen zurück. Aber dafür gab es Gründe.

Viele Ehrenamtliche sorgten am Donnerstag für einen freundlichen Empfang, den störungsfreien Ablauf und die Betreuung der Spender. Christine Weber aus Rosellerheide und Katharina Matula aus Allerheiligen haken an der Türe die Termine ab. „Mir macht es Spaß, mich ehrenamtlich zu engagieren und nach dem Tod meines Mannes, habe ich so eine sinnvolle Aufgabe gefunden,“ so Matula und ihre Bekannte ergänzt: „Zum Blut spenden bin ich zu alt, aber so kann ich mich dennoch einbringen.“