DRK ist in Neuss zu Gast : Blutspende auch in Corona-Zeiten

Neuss Das DRK hat sich organisatorisch auf die Anforderungen in der Epidemie eingestellt.

Trotz alledem: das Deutsche Rote Kreuz sucht nach Blutspendern. Nachdem das DRK nach vielen Absagen Spenderlokale – zum Teil erst nach vielen Einzelgesprächen – wieder sichern konnte und den ganzen organisatorischen Ablauf für solche Termine überarbeitet hat, sind Ärzte und Helfer des Blutspendedienstes am Montag, 6. April, wieder in Neuss. Von 15.30 bis 19.30 Uhr richten sie sich im Gebäude der Rheinland-Versicherung am Rheinlandplatz ein.

Zu den Vorsichtsmaßnahmen gehört, dass jemand, der in den vergangenen vier Wochen im Ausland war, als Spender zurückgewiesen wird. Begleitpersonen dürfen den Spender nicht begleiten, bei dem – vor dem Betreten – die Körpertemperatur gemessen wird. Desinfektionsmittel wird bereitgestellt, und um auch diese Infektionsquelle auszuschließen soll jeder zum Ausfüllen der nötigen Papiere seinen eigenen Stift benutzen. Last but not least wurde der Imbiss nach der Blutspende gestrichen. Statt dessen bekomme jeder ein Lunchpaket zur Stärkung mit, sagt Küpper.