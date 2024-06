Auf „Strukturwandel-Safari“ in Neuss Rosen aus Neuss in Wien ein Verkaufsschlager

Rosen aus Allerheiligen sind in den Gartencentern Wiens ein echter Verkaufsschlager. Weil die Nachfrage nach diesen Blumen vom Rosenhof Odendahl so groß ist, bedient das Familienunternehmen aus Neuss den österreichischen Markt nicht über regionale Pflanzenvermarkter, sondern schickt einmal in der Woche selbst einen mit Rosen in Töpfen vollgepackten Lastwagen auf die Reise. Dass die Topfrosen aus Neuss diese gut überstehen, verdanken sie auch einer Erfindung von Rosenhof-Inhaber Franz-Josef Odendahl, den dieser in der Rückschau „den besten Fehler meines Lebens“ nennt.