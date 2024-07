Empfehlungen des Veterinäramts Blauzungenkrankheit im Rhein-Kreis Neuss nachgewiesen

Bei einem Schaf aus einer Hobbyhaltung in Meerbusch wurde in dieser Woche das Bluetongue-Virus (BTV3) im Rhein-Kreis Neuss nachgewiesen, wie das Veterinäramt des Kreises mitteilte. Das betroffene Tier zeigte die für die Erkrankung klassischen Symptome wie Fieber, Apathie, Absonderung von der Herde, Maulerosionen sowie einen geröteten schmerzhaften Kronsaum an den Klauen, wodurch eine Lahmheit erkennbar war. Die namensgebende Verfärbung der Zunge ist sehr selten und nur bei hochempfänglichen Schafrassen zu erwarten. Die gute Nachricht: Das Virus ist für den Menschen ungefährlich.